負責兩岸旅遊 賴瑟珍仍任觀光協會榮譽會長
2017-02-13 14:43
台灣觀光協會會長由葉菊蘭接任，賴瑟珍改任榮譽會長，負責兩岸業務。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕由於台灣觀光協會農曆年前試圖修改組織章程，民進黨政府唯恐其變成「文化總會第二」，緊急派總統府前祕書長、台獨運動先驅鄭南榕遺孀葉菊蘭，接任華航子公司華膳公司董事長兼觀光協會會長，替換前任的賴瑟珍。
但據指出，葉菊蘭因為身分關係難以入境中國，因此文化協會仍留任賴瑟珍擔任榮譽會長，負責兩岸觀光業務。
根據《上報》報導，台灣觀光協會屬半官方機構，銜政府之命進行觀光行銷工作，董事會共有23人，成員通常包括民間觀光事業公（協）會及航空公司、旅館業、旅行業、遊樂企業等單位的負責人或代表人，並由華膳董事長兼任協會會長，自2012年4月就任會長的賴瑟珍，原訂今年4月退休，再由葉菊蘭接替職務。
然而，觀光協會1月初試圖修改組織章程，讓不具協會會員身分的人也能擔任董事、獨立行使職權，使協會就算由官方人馬擔任會長，其他董事也不受控制、變成像「文化總會第二」的脫韁野馬，警覺的政府立即不待4月，直接派葉菊蘭接替賴瑟珍。
賴瑟珍原本已在去年8月遞出辭呈，但當時適值中國縮減來台觀光客，引發國內部分旅遊業者反彈、抗議，民進黨政府為安撫旅遊業，仍由賴瑟珍續任觀光協會會長，還讓賴在去年12月赴中國拜會國家旅遊局與國台辦。
鑒於葉菊蘭台獨色彩太強，未來恐難入境中國，民進黨政府仍讓賴瑟珍留任觀光協會榮譽會長，負責在兩岸旅遊部門穿針引線。
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