民進黨確定開除黨籍 童仲彥：虛心接受

2017-02-13 13:40

〔記者何世昌／台北報導〕民進黨今日召開中評會，確定開除長期毆妻的台北市議員童仲彥的黨籍；根據民進黨內規，若遭開除黨籍，至少7年內無法代表民進黨參選公職。

對此，童仲彥中午透過媒體Line群組回應：「對於曾經栽培過我的民進黨對於我的任何處決，我虛心接受，而且心存感激、感念與懺悔！」