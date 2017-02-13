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詹啟賢：黨主席、總統選舉 一氣呵成效果最好

國民黨主席參選人詹啟賢接受網路節目專訪。（圖由詹啟賢競選辦公室提供）

2017-02-13  13:29

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席參選人詹啟賢今接受網路節目專訪，詹強調，他若當選黨主席，將爭取參選2020年總統大選，黨主席和總統一氣呵成效果最好，希望其他參選人有一樣的決心和志向。

國民黨主席選舉黨員連署開跑，詹啟賢受訪時表示，他在各縣市都有設聯絡人，聯絡人多少都知道有黨員聯繫的管道，依目前情況，大約需要1萬2千份連署書，有2萬多份應該是必要的，而且越多越好。

對於馬英九辦公室發言人徐巧芯兼任郝龍斌競選辦公室發言人，詹啟賢認為，以馬的高度，不會在這種情況下做表態，這是徐的個人選擇，過度解釋沒有必要。

對於黨主席選舉所謂黃復興、本土派的分別，詹啟賢在網路節目上談到，他不掉入這種思維，因為那是國民黨過去的情況，國民黨最大的價值是多元和包容，假如不能多元包容，國民黨在台灣存在的意義不大，黨主席選舉選後最重要的是整合國民黨，「我有這樣的條件」。

詹啟賢強調，他沒有包袱、沒有恩怨、沒舊思維、有新看法，在不同陣營裡面，也有很多跟他有相當來往的朋友，其他參選人競爭間有彼此對立，「我是第三個選擇」，「希望在每個角落都有我的票」。

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