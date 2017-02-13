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朱壽騫接宜蘭副縣長 綠營讚譽有加

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財對新任副縣長朱壽騫予以肯定。（記者簡惠茹攝）

2017-02-13  13:07

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長吳澤成今天宣布由前體委會副主委朱壽騫接任副縣長一職，曾對副縣長人選提出建言的民進黨宜蘭縣黨部和議長陳文昌都對此決定表示肯定。

民進黨宜蘭縣黨部對新任副縣長予以肯定，主委林進財表示，在現今宜蘭縣政府政務繁多待推動的情況下，相信朱壽騫可以成為有力推手，未來他在縣政推動上，一定會繼續堅持宜蘭價值與宜蘭精神，為宜蘭永續發展盡心盡力。

民進黨宜蘭縣黨部曾強烈建議代縣長吳澤成，應慎重考慮任用本黨籍、具民意基礎、且對縣政熟悉之人來擔任副縣長，除可協助推動縣政之外，又能和民眾對話，但朱壽騫似乎僅符合民進黨籍這一條件，林進財說，雖然朱壽騫不是民選代表，但是行政經驗豐富，曾是游錫堃院長時期的內閣重要人士、又當過體委會副主委，對朱壽騫未來的施政，充滿高度信心。

議長陳文昌則表示，朱壽騫跟他亦師亦友是做過許多職位的大老級人物，溝通協調能力也受到大家肯定，以往民進黨選舉他都會投入協助，得知他接任副縣長職位，祝福他也替他加油，也期待宜蘭縣政府新團隊，能用「心」領導、用愛對待同仁，對內取得共識，對外與社會對話。

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