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花媽爆賴神接總統府秘書長？賴清德沒意願

2017-02-13  13:00

〔記者蔡文居／台南報導〕高雄市長陳菊今天上午接受廣播專訪時透露，懸缺多月的總統府秘書長一職，總統蔡英文考慮的可能人選也包括賴清德。台南市長賴清德今天受訪表達「沒有其他考量」。

目前縣市長任期已過半，並無補選的問題。明年地方縣市長選舉，地方盛傳台南市長賴清德有意參選新北市長，而總統府秘書長一職，退可攻進可守，他也一直被點名可能北上到中央任職，再投入雙北直轄市長選舉。

不過，賴清德今天受訪時，對接任總統府秘書長一職委婉表達沒有意願。賴清德說，「其實，我已經多方說明，因目前台南市有很重大建設正在關鍵時刻，尤其是南鐵地下化及0206地震維冠大樓重建，有很多事情都要持續推動下去，因此，我並沒有其他考量。」

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  • 對於接任總統府秘書長一職，賴清德說，「沒有其他考量」。（記者蔡文居攝）

    對於接任總統府秘書長一職，賴清德說，「沒有其他考量」。（記者蔡文居攝）

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