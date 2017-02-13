「跪中國、護年金」 台灣賦格一張圖諷吳斯懷

2017-02-13 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕退役將領吳斯懷反對年金改革，在個人臉書上號召「八百壯士捍衛權益」的活動、聲稱要動員800人以上的軍中袍澤，到立法院長期抗爭。臉書粉絲頁「台灣賦格」以一張圖諷吳斯懷「跪中國、護年金」。

台灣賦格痛批，赴中退將「去中國當中國人、回台灣鬥台灣人」，並且痛批：「這些退將到底懂不懂『恥』字怎麼寫？」、「還想談尊嚴。」

網友也憤怒的罵道：「我們養狗，但不養走狗！我們繳稅，但不養雜碎！」、「退休俸一定要全砍！」、「這麼想要年金，怎麼不去跟習近平討？」