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拚年改 柯建銘：有草案就優先審查

立法院民進黨團總召柯建銘13日出席黨團協商。（記者黃耀徵攝）

2017-02-13  11:41

〔記者曾韋禎╱台北報導〕第九屆立法院第三會期將於本週開議，同時會重新決定各委員會名單。立法院民進黨團是否會為了力推年金改革，而把司法及法制委員會擴充至15人？民進黨團總召柯建銘表示，黨團不可能把相關委員會的8位召委都搶下，年改要看朝野共識與院會表決，光搶召委沒有用。

「立法院各委員會組織法」明定，各委員會席次在13席至15之間，每年重新組成。故本會期開議後，就要重新選擇委員會。前一年共有內政、經濟、交通、社福及衛環委員會達15人，較冷門的外交及國防、財政、司法及法制僅13人。

由於本會期最重要的法案將是年金改革，民進黨團若想在司委會取得兩席召委，人數擴充到15人會比較保險。

對此，柯建銘表示，若司委會擴充到15人，那些委員會要減少？又有那些委員願意過來？對於區域立委們來說，經濟、交通攸關選區的利益，也不太可能縮減。這到時候再示情況決定。

他說，除司委會外，年金改革還涉及外交、教育、衛環，共4個委員會，民進黨不可能8個召委都搶得下來。相關草案的決戰點是在院會，而非委員會，最重要的還是要看朝野黨團之間是否有共識，大家要積極溝通、共同承擔。

他指出，現與國民黨團總召廖國棟已有共識，只要有年金相關的草案付委，不管是誰當召委，都要優先排審。

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