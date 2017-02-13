立旗？ 韓國瑜自爆不知能否活到2020

前台北農產運銷公司總經理韓國瑜13日前往國民黨中央黨部，領取黨主席選舉黨員連署書。（記者簡榮豐攝）

2017-02-13 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕〕國民黨主席選舉今天開放領取連署表格，洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、詹啟賢陣營都派代表到黨中央領取表格，只有韓國瑜親自到場領表，他稱親自領表是要展現決心，並說「我能不能活到2020還不曉得」。

綜合媒體報導，對於詹啟賢表示有意投入2018年總統大選，韓國瑜表示：「鐘鼎山林、人各有志」，他稱讚詹啟賢各方面都優秀，是國民黨的寶貴資產，但他參選黨主席是認為國民黨已趴下去，在野黨軟趴趴、執政黨亂糟糟，若他有機會當黨主席，會建立強而有力的反對黨，讓大家對藍軍刮目相看，為表參選決心，他甚至自爆：「我能不能活到2020還不曉得」。

國民黨黨主席選舉規定連署門檻為3%合格黨員，若有投票權黨員數有40萬人，連署最少需要1萬2千人；韓國瑜盼連署數能衝到2到3萬份，全力衝刺。

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