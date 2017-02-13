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拒一中是餵食搖頭丸？ 傅崐萁言論挨批「鬼話」

花蓮縣長傅崐萁曾率領泛藍8縣市赴中招攬觀光。（資料照，記者游太郎攝）

2017-02-13  12:15

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣長傅崐萁昨日接受政論節目專訪，曾率領泛藍8縣市首長赴中國招攬觀光的他，強調總統蔡英文上台以來，拒絕承認「九二共識」、「一中原則」，猶如餵台灣人「吃搖頭丸」，荒唐的言論引發網友批評。

傅崐萁的言論見報後，網友紛紛留言批評，「這廝的鬼話，是叫全台灣人吃毒藥比較好是吧？」「第一次聽到拒絕『一中原則』叫吃搖頭丸。那馬英九是不是叫維他命吃過量？」「我才覺得您嗑太多了呢 XD」、「這傢伙是吃了祖國的三屍腦神丹嗎？」

傅崐萁昨上《年代電視》節目《年代高峰會》，在專訪中表示，台灣現階段完全與中國切割，原本引以為傲的觀光業一落千丈，不僅僅花蓮，全台各地的中國觀光客越來越少，導致各地商家大受打擊，無法帶動經濟發展。

傅崐萁認為，蔡英文一意孤行，漠視九二共識、反對一中原則，硬是拒絕兩岸接軌，與世界脫節，猶如給台灣人民餵食搖頭丸，慢慢荼毒台灣人民，還與美國總統川普通電話，現在川普轉眼間就再聲明尊重一中，道破國際政治的現實。

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  • 傅崐萁的言論見報後，網友在討論區一片罵聲。（圖擷取自臉書）

    傅崐萁的言論見報後，網友在討論區一片罵聲。（圖擷取自臉書）

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