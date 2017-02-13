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2024選總統？ 陳菊：我是最佳助選員

高雄市長陳菊被問到是否會在2024年投入總統選舉？她對此表示自己會去做總統的最佳助選員。（資料照，記者劉信德攝）

2017-02-13  11:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長陳菊今早接受廣播節目專訪，被詢問是否會在2024年投入總統選舉？陳菊對此表示她是一個對助選很在行的人，因此她會去做總統的最佳助選員。

陳菊在節目上公開聲明，她在2020年會支持總統蔡英文連任。主持人周玉蔻接著提問，好奇陳菊在2024年會出來選總統或是支持台南市長賴清德？陳菊則說她將成為最佳助選員，畢竟她很會助選。

周玉蔻再問，陳菊之後是否會進入內閣擔任行政院長？陳菊則強調現任閣揆林全越做越好，現在沒有更換人選的問題，更何況中央從來沒向她提及此事。

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