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朱壽騫任宜蘭副縣長 借重專長辦好全運會

前行政院體育委員會副主任委員朱壽騫（右）接任副縣長。（資料照，記者江志雄攝）

2017-02-13  11:19

［記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭副縣長人選底定，代理縣長吳澤成今天宣布，選定前行政院體育委員會副主任委員朱壽騫接任副縣長，並訂於16日上午9點30分舉行佈達暨宣誓典禮。

朱壽騫現年68歲，民進黨籍，國立臺灣體育運動大學碩士，曾任興中國中教師兼總務主任、宜蘭縣體育會總幹事、理事長、宜蘭縣政府縣政顧問、行政院體育委員會副主任委員等職，現職為行政院政務顧問、宜蘭縣體育運動發展基金會董事長。

吳澤成強調，剩下的任期不到2年，縣政團隊不容懈怠，也不會有所謂的看守期與過渡期，副縣長人選是以能夠順利推動縣政為前提，用人唯才，以工作業務考量為主，以人民福祉為第一優先。

吳澤成說，朱顧問多年來一直全心投入於體育事務，早在民國81年就曾主辦過區中運、國際名校划船邀請賽等大型體育賽事，也擔任多項體育組織的總幹事、理事長，並曾任行政院體委會副主委、102年宜蘭縣辦理全國中等學校運動會時就擔任總顧問，閱歷豐富，因此特別商請他來擔任副縣長，辦好今年10月的全國運動會，也相信他能協助縣政團隊處理好其他的重大議題。

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