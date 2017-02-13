時力徐永明提修法 開放法庭直播
2017-02-13 11:13
時力立委徐永明13日舉行「直播無距離 法庭更透明」記者會，會中邀請律師高宏銘（右）、東吳法律系副教授胡博硯（左）與會，針對台灣法庭直播進行討論，並強調「直播」應成為制度性、例行性事務，期盼直播能讓司法審判更加公開與透明。（記者黃耀徵攝）
〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文政府將召開司法改革國事會議，針對司改議程，時代力量立委徐永明今召開記者會，主張修正「法院組織法」第90條，開放「法庭審判直播」，讓司法更透明。徐永明指出，法庭直播能最快讓民眾感受司法有改變，讓法官判決公開受到檢視。司法院代表今則缺席記者會。
徐永明指出，現行「法院組織法」第90條規定「在庭之人非經審判長許可，不得自行錄音、錄影；未經許可錄音、錄影者，審判長得命其消除該錄音、錄影內容」，顯然違反公開審判的價值，圖利法官迴避監督，應予以修正。
徐也表示，美國、英國、加拿大等國都有審判直播案例，甚至中國2013年起也陸續直播全國各地法院庭審。盼司法院學習英國經驗，進行轉播可行性研究。
東吳法律系副教授胡博硯說，部分法官對直播有疑慮，認為不可能每件案件都直播，或有隱私權的疑慮；但他認為，可先透過建立標準來篩選案件，循序漸進朝向原則上公開，同時消弭技術面問題；若司法院無法面對問題，只能透過修法解決。
大壯法律事務所所長高宏銘說，2月9日最高法院直播布農族獵人王光祿非常上訴案後，也傳3月24憲法法庭將就同志婚姻釋憲直播，人民對公開法庭過程相當支持，他也指出，現行公開審理作法仍有所限制，透過法庭直播落實審查透明，更能減少民眾對於法官與檢察官的誤解，提昇信任感。
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