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國民黨主席選舉連署領表 3％門檻開始衝刺

詹啟賢競選辦公室動員組負責人徐文榮（右），13日前往國民黨中央黨部代表領取黨主席選舉連署書。（記者簡榮豐攝）

2017-02-13  11:05

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉今天開放領取連署表格，「賢、瑜、郝、吳、柱」五陣營皆親自或派代表至黨中央領取連署表格，也代表各陣營為黨主席選舉規定的3%合格黨員連署的門檻開始衝刺。

洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、詹啟賢陣營都派代表於上午9時到黨中央領取表格，各陣營代表也簽上自己的姓名、黨證號碼率先連署，宣示參選決心，韓國瑜則親自到場領表，他表示，有太多人說他選假的了，所以他親自來領表，展現決心。

詹啟賢競選辦公室動員組負責人徐文榮表示，黨中央有放寬連署時程，會盡量在4月初完成，會請各地支持者盡早填好連署送回辦公室，在各縣市有佈置好聯絡窗口，支持者若需連署書，可到國民黨網站下載，詹陣營也會寄給支持者連署書，雙管齊下進行。

對於連署門檻，徐文榮說，若有投票權黨員數有40萬人，連署最少需要1萬2千人，但只有1萬2千人絕對不夠，詹陣營會以加倍為目標，但他也坦言，對於黨員在哪裡？只能靠各地聯絡窗口設法找，比較吃力，有些參選人已在做電話的拜託，目前他們在努力規劃中。

郝龍斌競選辦公室執行副總幹事潘家森受訪時說，希望黨中央提供各陣營如何去聯繫有投票權的選舉人，單是表格是不夠，要聯繫連署對象相當困難，希望中央盡早提供名冊，不要讓各陣營瞎子摸象、大海撈針。

對於連署數量，潘表示，要有因重複被剃除的準備，所以連署數量至少要衝到3倍左右，越多越好，郝陣營會透過各連署點、志工團等方式取得連署支持。

吳敦義競選辦公室組織部執行長李哲華說，希望能從點串成線構成面，運用吳長期在政界服務累積的人脈、地方人士提供給黨員連署，希望讓黨員就近參與連署工作，而連署代表支持力量的呈現，希望量越多越好。

對於黨員名冊問題，李指出，吳陣營靠過去地方累積的人脈和地方人士的幫忙，因為黨內選舉是封閉式選舉，只有黨的義務幹部才了解黨員在哪，希望透過組織工作，拜託各村里的黨員，請他們參與連署支持的工作。

洪秀柱核心幕僚游顥說，洪帶領的國民黨開大門走大路，打破以前的醬缸文化和宮廷政治，讓同志都能參選，洪陣營也希望告訴黨員：「改革到一半、師傅不能換」，會在各地設連署站，沒有設定連署數量目標，但會爭取最多黨員支持與連署。

韓國瑜受訪表示，希望連署數衝到2到3萬份，全力衝刺，而對於黨員名冊，問題不是太嚴重，應該7、8成都可以打聽出來，地方跑多了，是否是黨員都會知道，都會打電話請託，「網要撒比較大」。

對於詹啟賢表示有意投入2018年總統大選，韓說，鐘鼎山林、人各有志，但他參選黨主席是認為國民黨已趴下去，在野黨軟趴趴、執政黨亂糟糟，若他有機會當黨主席，會建立強而有力的反對黨，讓大家對藍軍刮目相看。

詹啟賢競選辦公室動員組負責人徐文榮，13日前往國民黨中央黨部代表領取黨主席選舉連署書。（記者簡榮豐攝）

國民黨主席洪秀柱競選辦公室主任游顥，13日前往國民黨中央黨部代表領取黨主席選舉連署書。（記者簡榮豐攝）

郝龍斌競選辦公室執行副總幹事潘家森，13日前往國民黨中央黨部代表領取黨主席選舉連署書。（記者簡榮豐攝）

吳敦義競選辦公室組織部執行長李哲華，13日前往國民黨中央黨部代表領取黨主席選舉連署書。（記者簡榮豐攝）

前台北農產運銷公司總經理韓國瑜13日前往國民黨中央黨部，領取黨主席選舉黨員連署書。（記者簡榮豐攝）

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