考試院副院長人事同意權 立院24日投票

立法院朝野黨團今早進行第九屆第三會期第一次朝野協商，針對考試院副院長及考試委員人事同意權案進行程序討論。圖為考試院。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-02-13 10:51

〔記者蕭婷方／台北報導〕立法院朝野黨團今早進行第九屆第三會期第一次朝野協商，針對考試院副院長及考試委員人事同意權案進行程序討論；會中決議2月20日將舉行公聽會、22日進行審查，立法院將於24日進行同意權表決。立法院民進黨團總召柯建銘表示，「年金改革為重中之重」，希望考試院3月底以前將年金改革法案送到立法院。

年金改革在即，考試院副院長卻出現懸缺，以致考試院未能順利開院會，立法院的考試院副院長人事同意權案，能否盡早過關，將是改革關鍵。

柯建銘表示，依上會期臨時會協商結論，要在開議總質詢後，馬上進行考試院副院長、考試委員人事同意權審查；下週一（20日）為公聽會，週三（22日）進行全院委員會審查，週五（24日）進行投票，希望盡快補齊，才能從事年金改革。

柯建銘說，考試院副院長要主持考試院全院委員會，銓敘部會在2月底前將整個年金改革法案送到考試院全院委員會付委審查，希望考試院在3月底以前將年金改革法案送到立法院審查；柯強調，新會期「年金改革為重中之中」。

此外，不滿蔡政府推年金改革，退伍軍人發起八百壯士行動，在立院前接力抗議。對此，民進黨團書記長劉世芳受訪時表示，年改問題仍可交流與溝通，但新會期改革重點在公務人員、退休教職與部分勞工，並無軍人部分，退伍軍人頻繁抗議，可能與日前退休將領赴中參與活動，立法院要大動作修法有關。