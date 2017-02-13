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當臨演得知票房落後 柯文哲：別說是我演得不好

台北市長柯文哲（左二）昨日主持聯合婚禮擔任證婚人，並邀請導演魏德聖（右）擔任介紹人。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-13  11:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨日在2017台北市首場聯合婚禮擔任證婚人，華山大草原上站滿46對喜氣洋洋的新人，現場佈置出魏德聖導演電影《52赫茲我愛你》的場景。由於柯P也在電影中擔任臨演，他得知《52赫茲我愛你》票房落後於其他電影後，開玩笑地推卸責任「不要說是我演得不好。」

據《三立新聞》報導，柯文哲當時演的就是證婚人這個角色，柯文哲在拍完戲分時還信心滿滿地表示，自己如果不做市長了，還可以去當演員。然而《52赫茲我愛你》目前票房為2280萬元，在春節電影中落後於《大釣哥》的2400萬元。

柯文哲聽聞此事後，連忙說「希望不要是因為我」，不過魏德聖對票房一事並不擔心，因為靠著口碑一定能開出紅盤，《52赫茲我愛你》後勢仍有機會看漲。

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