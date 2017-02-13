漢光演習只兵推？國防部：5月仍有實兵操演
2017-02-13 10:43
國防部今天說明，將配合於3月份公布的國軍「軍事戰略」，已在縝密規劃於5月底前實施實兵操演。圖為去年漢光演習時，地面部隊在裝甲車掩護下逆襲登陸的敵軍。（資料照）
〔記者羅添斌／台北報導〕軍方官員日前透露，為配合國防部將提出新的軍事戰略，今年度的漢光演習，將只做兵棋推演而不做實兵操演，國防部今天說明，將配合於3月份公布的國軍「軍事戰略」，已在縝密規劃於5月底前實施實兵操演。
國防部今天上午發布新聞稿指出，今年漢光33號演習依「先電腦兵推、再實兵演練」流程不變，將配合於3月份公布的國軍「軍事戰略」，已在縝密規劃於5月底前實施實兵操演，以驗證國軍防衛作戰方策。
國防部表示，會定期發布相關訊息，讓國人有所了解，請國人對國軍戰訓整備安心。
不過，國防部並未表明，所謂5月底以前實施的實兵操演，是純粹因應新軍事戰略而進行的實兵操演，還是納入漢光演習的實兵操演，或者是原本年度計畫內的聯興及聯勇系列操演。
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