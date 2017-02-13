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小英哪裡做得最好？ 陳菊：年金改革與兩岸關係

2017-02-13  10:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長陳菊今日上午接受廣播節目專訪，談到總統蔡英文施政哪項做得最好，陳菊直說是兩岸關係以及年金改革。她強調沒有人能夠讓民眾百分之百的滿意，但蔡英文到目前為止都表現得非常穩健。

陳菊在廣播上表示，過去幾任總統都無法承擔年金改革，但蔡英文做到了，顯示出她相當勇敢。陳菊還說，小英是個有理想又清純的政治家，過去民進黨一蹶不振時，她竟然願意出來帶領民進黨往前走，這些行為讓陳菊相當感動。

至於兩人在施政民調上的狀況，陳菊認為民調是作為參考用的，更何況她和蔡英文的職位不同，沒什麼好比較的地方。

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  • 陳菊認為總統蔡英文在兩岸關係以及年金改革上做得最好。 （資料照，記者張忠義攝）

    陳菊認為總統蔡英文在兩岸關係以及年金改革上做得最好。 （資料照，記者張忠義攝）

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相關關鍵字： 兩岸關係 小英 年金改革 蔡英文 陳菊
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