小英哪裡做得最好？ 陳菊：年金改革與兩岸關係

2017-02-13 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長陳菊今日上午接受廣播節目專訪，談到總統蔡英文施政哪項做得最好，陳菊直說是兩岸關係以及年金改革。她強調沒有人能夠讓民眾百分之百的滿意，但蔡英文到目前為止都表現得非常穩健。

陳菊在廣播上表示，過去幾任總統都無法承擔年金改革，但蔡英文做到了，顯示出她相當勇敢。陳菊還說，小英是個有理想又清純的政治家，過去民進黨一蹶不振時，她竟然願意出來帶領民進黨往前走，這些行為讓陳菊相當感動。

至於兩人在施政民調上的狀況，陳菊認為民調是作為參考用的，更何況她和蔡英文的職位不同，沒什麼好比較的地方。