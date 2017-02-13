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禽流感疫情擴大 林揆下午主持中央應變會議

禽流感疫情擴大，中央應變中心下午由林全院長主持。圖為宜蘭縣強化消毒作業。（資料照，宜蘭縣政府提供）

2017-02-13  10:24

〔記者羅添斌／台北報導〕禽流感疫情擴大，行政院剛剛宣布，行政院長林全下午2點40分會出席在防檢局召開的106年禽流感中央災害應變中心第一次會議。

行政院官員指出，禽流感疫情擴大，行政院至表重視，林全會在中央應變中心會議上發表重要的公開談話。

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