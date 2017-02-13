接宜蘭縣副縣長 朱壽騫：全力辦好全運會
2017-02-13 10:12
前體委會副主委朱壽騫（右）證實將任宜蘭縣副縣長。圖為2009年他為宜蘭前縣長林聰賢（左）合影。（資料照，記者江志雄攝）
［記者林敬倫／宜蘭報導］前體委會主委朱壽騫今日受訪時親口證實，將接任宜蘭縣副縣長，他受訪時表示，昨晚接到縣長吳澤成電話徵詢，答應接下這個嚴峻的任務，全力輔佐吳澤成處理縣政，10月份的全國運動會則是最大的挑戰。
宜蘭縣副縣長原本內定由縣府前教育處長吳清鏞接任，但是民進黨宜蘭縣黨部、議會黨團、議長全面反彈，縣府昨深夜決定將改由身為民進黨黨員的朱壽騫接任，藉此救火，朱壽騫曾任體委會副主委，現任中華民國體操協會理事長、行政院顧問。
朱壽騫表示，議長陳文昌、民進黨宜蘭縣黨部主委林進財都是他的好朋友，2人都是他的學生，關係良好，對協助縣政府與民進黨之間的溝通有信心，上任後會配合黨部運作，但主要任務還是在處理縣政。
朱壽騫說，辦好全運會自上任後最重要的任務，全國運動會算是大事，但現在的就像寒流一樣，吵不起來，希望上任後能激起全民對賽會的熱忱，為宜蘭帶來改變。
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