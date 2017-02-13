傳險淪「文總第二」觀光協會會長急換葉菊蘭

葉菊蘭（右）在農曆年前緊急接下觀光協會會長職務。（資料照，記者林欣漢攝）

2017-02-13 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕農曆年前，兼任台灣觀光協會會長的華航子公司華膳公司前董事長賴瑟珍，職務臨時改由總統府前祕書長葉菊蘭接任，有知情人士透露，觀光協會因為在1月初試圖修改組織章程，讓不具觀光協會會員的人也可以擔任協會董事，使政府警覺而緊急喊卡，改派葉菊蘭擔任會長，以免觀光協會像文化總會一樣脫離掌控。

根據《上報》報導，台灣觀光協會董事會共23人，成員通常包括民間觀光事業公（協）會及航空公司、旅館業、旅行業、遊樂企業等單位的負責人或代表人，並由華膳董事長兼任協會會長，銜政府之命進行觀光行銷工作，屬於半官方機構。

賴瑟珍去年8月曾提出辭呈，但獲民進黨政府慰留。政府規劃賴瑟珍在今年4月退休後，由葉菊蘭接任華膳董事長兼觀光協會會長，卻不料情勢急轉直下，觀光協會高層意圖修改章程，將董事資格由協會內的「公私機構代表」，改為「公私法人、機關、團體推薦」，且上任後受任期保障、獨立行使職權。

民進黨政府高層憂慮，在觀光協會擬修改的章程下，未來就算派出官方人馬就任會長，其他董事也會變成脫韁野馬，完全不受會長控制，那將變成「文化總會第二」，讓按慣例應由總統任會長的文化總會，變成馬政府時期任免的會長劉兆玄持續把持，令政府無法得其門而入。