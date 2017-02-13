賴清德接府秘書長？陳菊：總統考慮人選之一

有媒體報導指出，台南市長賴清德可能是總統考慮的總統府秘書長人選之一。（資料照，記者蔡文居攝）

2017-02-13 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕明年地方縣市長選舉，外傳台南市長賴清德有意參選新北市長，高雄市長陳菊今天上午接受廣播專訪時透露，懸缺多月的總統府秘書長一職，總統蔡英文考慮的可能人選也包括賴清德。

陳菊表示，賴清德應該也是總統考慮的總統府秘書長人選之一，但她也說，很多優秀的人都是總統考慮的對象。另外，外傳賴清德將參選2020年總統，陳菊直言，賴清德並沒這打算，還說任何人對他的未來規劃做發言都不適當。

報導也提到，被問到賴清德是否參選新北市長，陳菊則說，下次請主持人親自問他，她認為賴清德是相當努力且對自己嚴格的人，賴清德做任何人生規劃都會很慎重。