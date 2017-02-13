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黑幫入黨 吳敦義痛批遭移花接木、惡意栽贓

參選國民黨主席的前副總統吳敦義。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-02-13  09:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉黨員聯署今天起跑，黨員大家搶，但之前為搶黨員，爆發黑幫集體入黨及殺警案主嫌萬少丞申請入黨風波，遭到各方的嚴厲批判，過程中，前副總統吳敦義被暗指與此事相關，吳敦義跳出來駁斥，大罵是「被有心人士利用媒體操作、移花接木、惡意栽贓」。

吳敦義在臉書上對日前「新入黨員風波」提出駁斥的說法，指「被有心人士利用媒體操作、移花接木、惡意栽贓，不僅傷害了國民黨的形象，也破壞了黨的團結，也讓黨主席選舉矇上不公不義的陰影」。

他還強調，「真金不怕火煉，真相終會大白，感謝大家的肯定與支持，國民黨要團結一致，真誠走在一起，面對人民的期盼，我們唯有揮別過去，改變現在，才能贏的信任，贏回執政的希望！」

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 萬少丞 黑幫
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