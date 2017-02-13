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民進黨2018選舉保13席？ 傳3縣市選情較不穩

有媒體報導指出，從近期資料顯示，現有的13席縣市長中，民進黨在宜蘭縣、彰化縣及嘉義市的選情較不穩，其餘縣市還算穩定。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-13  07:19

〔即時新聞／綜合報導〕明年2018年地方縣市選舉將至，民進黨將力保現有的13席縣市長，有媒體報導指出，從民進黨內的近期資料顯示，現有的13席縣市長中，民進黨在宜蘭縣、彰化縣及嘉義市的選情較不穩，其餘執政縣市情況還算穩定。

據《聯合報》報導，民進黨在6都市長選情中，高雄、台南、桃園都相對穩定，台中則有國民黨新生代如立委江啟臣等人的挑戰，林佳龍需謹慎以對。有黨內人士指出，新北市的部分，立委吳秉叡風評雖好，但仍欠缺氣勢，呼聲最高的台南市長賴清德則是意願不高。

報導也提到，有民進黨立委還說到，台北市長柯文哲的民調和基層反應其實沒有媒體說的那麼糟糕，黨內也普遍認為，只要柯文哲想連任，民進黨很難不禮讓。

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