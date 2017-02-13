獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞

2017-02-13 00:19

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣副縣長人選大逆轉，深夜傳出將改由前體委會副主委朱壽騫取代吳清鏞。

宜蘭縣副縣長原本內定由縣府前教育處長吳清鏞接任，但是民進黨宜蘭縣黨部、議會黨團、議長全面反彈，黨部更揚言，若吳澤成一意孤行，未來宜蘭縣政府和民進黨將完全沒有關係，民進黨將淪為在野黨的角色。

議長陳文昌之前提出質疑，認為吳清鏞缺乏溝通協調的能力，希望吳澤成懸崖勒馬，不要故步自封，聽取社會大眾的聲音，選擇具有民意基礎又有溝通協調能力的人選。

宜蘭縣政府高層緊急展開應對措施，深夜決定將改由朱壽騫接任，朱壽騫曾任體委會副主委，現任中華民國體操協會理事長、行政院顧問，之前也曾向媒體表示，宜蘭縣需要他幫忙辦理全國運動會的話，他一定義不容辭。