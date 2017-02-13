| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
 首頁 > 政治

獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞

2017-02-13  00:19

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣副縣長人選大逆轉，深夜傳出將改由前體委會副主委朱壽騫取代吳清鏞。

宜蘭縣副縣長原本內定由縣府前教育處長吳清鏞接任，但是民進黨宜蘭縣黨部、議會黨團、議長全面反彈，黨部更揚言，若吳澤成一意孤行，未來宜蘭縣政府和民進黨將完全沒有關係，民進黨將淪為在野黨的角色。

議長陳文昌之前提出質疑，認為吳清鏞缺乏溝通協調的能力，希望吳澤成懸崖勒馬，不要故步自封，聽取社會大眾的聲音，選擇具有民意基礎又有溝通協調能力的人選。

宜蘭縣政府高層緊急展開應對措施，深夜決定將改由朱壽騫接任，朱壽騫曾任體委會副主委，現任中華民國體操協會理事長、行政院顧問，之前也曾向媒體表示，宜蘭縣需要他幫忙辦理全國運動會的話，他一定義不容辭。

廣告
  • 宜蘭副縣長人選大逆轉，將改由前體委會副主委朱壽騫接任。（圖取自宜蘭大學網站）

    宜蘭副縣長人選大逆轉，將改由前體委會副主委朱壽騫接任。（圖取自宜蘭大學網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳清鏞 吳澤成 宜蘭縣副縣長 朱壽騫 陳文昌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.