馬批轉型正義 府：馬只停留在紀念碑和紀念日
2017-02-12 18:58
〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文上任後力推轉行正義，但前總統馬英九今天批評，台灣好不容易建立民主憲政，但「還在搞這種東德南非的轉型正義，非常不正確」，對此，總統府發言人黃重諺表示，所幸已政黨輪替，而這次的政黨輪替已經告訴我們，那個對民主、對轉型正義只有粗淺認知的年代已經過去。
馬英九今天出席新同盟會新春團拜致詞時表示，國際間的轉型正義如西德在戰後要去納粹化，東德轉型後也推動轉型正義，南非施行民主化後，追究當時的種族隔離政策；在台灣，有兩件事情該這樣做，二二八事件和白色恐怖，都已經做了，分別立法，總統認錯、道歉、建碑、訂國定紀念日，就算還有黨產，正常做法是讓司法機關處理，不需要再去訂一個法，且訂的法每一個都有違憲之虞。
對此，黃重諺表示，不難了解「轉型正義」如此嚴肅的民主鞏固與實踐公平正義的國家議程，對馬前總統來說，只停留在設立紀念碑和紀念日，但也所幸在全體國人的共同努力下，這次的政黨輪替已經告訴我們，那個對民主、對轉型正義只有粗淺認知的年代已經過去。
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