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時力2018選對小組 林郁容出任召集人

2017-02-12  21:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕備戰2018年議員選舉及重整黨務系統，時代力量核心成員今於台北市黨部召開決策委員會。會中決議，攸關議員提名的「選對小組」召集人及黨部組織部主任，將由創黨發起人之一、國安會諮委林峯正的哥哥林郁容出任。

時力選對小組成員包括時力立委林昶佐、徐永明、祕書長陳惠敏、林世煜、林郁容等5人。

時力表示，今會中盤點黨的未來發展及討論2018選舉，也將積極尋覓代表時代力量參選之候選人；時力還將籌備桃園及嘉義黨部，由決策委員曾威凱及柯一正協助。

時力表示，待中央黨部正式搬遷後，決策委員會（黨政會議）將固定召開，並將於會後對外說明。

會中也決議，前時力智庫執行長馮光遠退黨後，智庫執行長將由主席團成員林世煜接任。

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  • 國安會諮委林峯正哥哥林郁容（右5）將出任時力選對小組召集人。（時代力量提供）

    國安會諮委林峯正哥哥林郁容（右5）將出任時力選對小組召集人。（時代力量提供）

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