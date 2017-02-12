馬批轉型正義 黨產會：遺憾馬輕忽價值

2017-02-12 21:10

〔記者楊淳卉／台北報導〕前總統馬英九今天出席新同盟會新春團拜時談到轉型正義說，國際社會經肯定台灣是民主國家，但「台灣還在搞這種東德南非的轉型正義，非常不正確，是時代錯誤，不應該發生」。

對此，行政院不當黨產處理委員會發言人施錦芳稍早表示，馬英九口中所謂「東德南非的轉型正義」，是現今世界各國皆引以為鑑的經驗，很遺憾看到我國的前任元首如此輕忽轉型正義的價值，更證明了台灣的轉型正義還有許多需要大家共同努力的地方，還有很長的路要走。

施錦芳說，民主社會的意義不僅在於人民透過行使平等的參政權共同決定台灣的未來，民主的意義更在於透過對自身歷史的反思，避免重演威權體制的悲劇並深化民主意識。