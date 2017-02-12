蔡丁貴放話 228將拉倒自由廣場蔣介石銅像
2017-02-12 17:38
〔記者張菁雅／台中報導〕自由台灣黨主席蔡丁貴因拉倒台南市湯德章公園內的孫文銅像而入獄，出獄後，今天下午在台中市演講，由於今年是228事件70週年，他號召民眾228當天前往台北市自由廣場，支持他拉倒蔣介石銅像。
蔡丁貴在1月11日入獄服刑，這也是他第2次入獄。他說，他被關第2次，更有勇氣，對告他的台南市長賴清德沒有怨恨，因為他在獄中思考未來行動，激發很多想法。
蔡丁貴表示，他因拉倒孫文銅像被判刑40天，孫文是中華民國「最大尊」的統治者，以此來看，如果拉倒蔣介石銅像，判刑應該不到40天，今年是228事件70週年，台灣人已經吞忍很久，如果政府在228之前不拆除全國的孫文、蔣介石銅像，他將到自由廣場拉倒蔣介石銅像。
蔡丁貴邀請支持者228連假北上參加活動，他說，參加的人負責顧著警察，不能打警察，如果警察打人，就讓他們打，還要記得攜帶白色或黃色布條，用來包紮流血的傷口，也讓媒體清楚看到警察暴力，他希望越多警察到場越好，可以凸顯政府的荒謬。
而針對總統蔡英文將頒發「回復名譽證書」給228受難者，蔡丁貴說，這是「吃人豆腐」，政府不道歉，只發一張紙恢復受難者名譽，實在太便宜。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 闖蔡總統維安警戒範圍 傳有空拍機被擊落...
- 國民黨2018捲土重來 將派出美女刺客兵團
- 國民黨只剩她？徐巧芯「發言人」集滿四天王
- 吳敦義、洪秀柱指納民調不可能 郝龍斌諷保守
- 北市拜票 郝龍斌被里長捧郝總統
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 離婚1個月搭富豪 柯建銘前媳婦坦言就愛高富帥
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 13家大公司未設托育 無法可罰
- 吞一排止痛藥仍沒效 謝霆鋒美食節目爆職災
- 媒介欠債女賣淫賺500元 皮條男被逮判罰9萬
- 結合在地團體拚觀光 日管處推南投「賞櫻加值之旅」
- NBA》滿意25歲搖擺人 詹皇：希望會是長期的關係
- 午夜放煙火惹議 高市︰跨港、跨夜是特色
- 斷層帶不同 跟去年地震沒關係
- 北韓今早發射飛彈 川普的反應竟是...
- 日本人為何愛來台灣？旅居日本的他透露3大原因
- 伊東勤︰陳冠宇爭一軍 要看經典賽表現
- NBA》葛瑞芬準大三元 賞黃蜂近10戰第9敗
- 除夕夜爆口角 父疑遭子推倒傷重不治
- 《健康聚寶盆》 眼袋手術前 要檢查「視力淚液眼壓」
- 續演黑馬秀 東山連勝還不夠
- 《自由廣場》總統以九種語言致謝的意義
- 新化大坑尾「擔飯擔」 105戶備古早味料理
- 母愛真偉大！羊媽闖公路被撞 臨死前生下小羊
- 東石先天宮乞龜 首破兩萬台斤
- 半夜水聲擾眠 男翻進鄰居家自焚
- 川普讓步中國？ 外媒：沒那麼容易
- 合歡山公路傍晚封閉 明早若路面結冰要裝雪鍊
- 天壤之別？ 德國麥當勞套餐質感打趴台灣......
- 歌神撫胸嗨唱洩好身材 張學友歡慶巡演第50場
- 渣打馬拉松》不哈身旁女神李毓芬 陳傑更想為視障者陪跑
- 客家「掛紙」開始 公墓火警延燒2汽車
- 五結走尪 20神轎過金火掀高潮
- 菜鳥國手黃郁雯 爆冷入選世錦賽
- 金賢重退伍 1500鐵粉不離棄迎接
- 打停止親權官司 外公與生父掀搶人大戰
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 亞洲門戶交流賽》劉昱言一局爆 桃猿10分落後羅德
- 〈徵文大拼盤〉家務有給 別做白工
- 鹿耳門聖母廟高空煙火 炸亮台江夜空
- 艾瑪華森獲得男友媽媽喜愛 大讚：她很美！
- 原民「美美」中大獎 放聲尖叫抱縣長
- LamiGirls 征服石垣島
- Maybank錦標賽》台將呂偉智後九洞失常 成績並列第56名
- 長輩給的壓歲錢？ 紅包裡竟是…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蔡丁貴放話 228將拉倒自由廣場蔣介石銅像
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分