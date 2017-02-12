蔡丁貴放話 228將拉倒自由廣場蔣介石銅像

2017-02-12 17:38

〔記者張菁雅／台中報導〕自由台灣黨主席蔡丁貴因拉倒台南市湯德章公園內的孫文銅像而入獄，出獄後，今天下午在台中市演講，由於今年是228事件70週年，他號召民眾228當天前往台北市自由廣場，支持他拉倒蔣介石銅像。

蔡丁貴在1月11日入獄服刑，這也是他第2次入獄。他說，他被關第2次，更有勇氣，對告他的台南市長賴清德沒有怨恨，因為他在獄中思考未來行動，激發很多想法。

蔡丁貴表示，他因拉倒孫文銅像被判刑40天，孫文是中華民國「最大尊」的統治者，以此來看，如果拉倒蔣介石銅像，判刑應該不到40天，今年是228事件70週年，台灣人已經吞忍很久，如果政府在228之前不拆除全國的孫文、蔣介石銅像，他將到自由廣場拉倒蔣介石銅像。

蔡丁貴邀請支持者228連假北上參加活動，他說，參加的人負責顧著警察，不能打警察，如果警察打人，就讓他們打，還要記得攜帶白色或黃色布條，用來包紮流血的傷口，也讓媒體清楚看到警察暴力，他希望越多警察到場越好，可以凸顯政府的荒謬。

而針對總統蔡英文將頒發「回復名譽證書」給228受難者，蔡丁貴說，這是「吃人豆腐」，政府不道歉，只發一張紙恢復受難者名譽，實在太便宜。