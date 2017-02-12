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辦茶會提早布局選舉 綠議員憂心時力搶票

2017-02-12  17:31

〔記者何世昌／台北報導〕2018首都選舉明年開打。民進黨發言人、市議員阮昭雄今下午在市議會舉行新春茶會，邀請市黨部主委黃承國的夫人傅淑芬、北市府副秘書長李文英、法務局長袁秀慧、公會團體、里長等人出席；由於固票意味濃厚，同選區議員也私下派助理刺探敵情。談及選舉佈局，阮坦言，時代力量就像「年輕的台聯」，擔心瓜分議員選票。

阮昭雄今下午在市議會舉行新春茶會，由於固票意味濃厚，同選區議員也派員刺探敵情。對此，阮昭雄大方表示，「這是良性競爭、互相學習」；但他說，事實上，每年都舉辦新春茶會，藉此加強互動。

2014首都選舉，民進黨禮讓無黨籍候選人柯文哲，並提名27席市議員候選人（市議會總共63席）；最後民進黨打出漂亮全壘打，27席全上。但吳思瑤升格立委、童仲彥遭開除黨籍，市議會民進黨現剩25席。

談及明年選舉佈局，阮昭雄表示，民進黨明年才會進行初選，但他個人支持黨內立委姚文智。

至於市議會是否會增額提名、強打議會過半？阮昭雄說，一切等初選結果才做考量；屆時將與市長候選人共商策略，看是要保守一點維持提名27席，抑或爭取議會過半。但阮坦言，除了市長候選人，時代力量也是變因；時代力量就像「年輕的台聯」，難保瓜分選票，一切還要再討論。

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  • 民進黨市議員阮昭雄率團服務團隊舉行新春茶，加深與支持者的互動。（記者何世昌攝）

    民進黨市議員阮昭雄率團服務團隊舉行新春茶，加深與支持者的互動。（記者何世昌攝）

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