詹啟賢欲角逐總統 洪秀柱：有努力方向是好事

2017-02-12 17:01

〔記者邱奕統／桃園報導〕國民黨主席洪秀柱，下午到國立體育大學參加萬人消災祈福法會，被問及詹啟賢不只要選黨主席，還要角逐2020總統大位，洪秀柱說，有努力的方向是好事。

洪秀柱說，有這樣的心願是很好，這也是他自己的目標，不能說對或不對，訂一個目標後朝目標去進行，就個人而言，當然要有這樣的一個努力方向，這是好事。