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不僅要選黨主席 詹啟賢還要選總統

詹啟賢（右二）表態，不僅要選黨主席，還要選總統。（記者邱奕統攝）

2017-02-12  17:04

〔記者邱奕統／桃園報導〕前國民黨副主席詹啟賢今天下午到桃園市龜山區參加靖惠侯詹氏祖廟建祠195週年祭祖活動，他表示，除參選黨主席，2020年也將角逐總統選舉。

詹啟賢是中華民國詹氏宗親會名譽總會長，他下午到場時向600多位宗親宣布，不僅要參選黨主席，2020的總統大選也不會缺席。並希望宗親給予支持。

詹啟賢選總統一詞一出，台下不僅回以熱烈掌聲，「總統好」的聲音也此起彼落，中華民國詹氏宗親會總會長詹雙發說，詹氏宗親一定會全力支持詹啟賢。

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  • 詹啟賢（右二）向詹氏宗親宣布參選動向，並尋求支持。（記者邱奕統攝）

    詹啟賢（右二）向詹氏宗親宣布參選動向，並尋求支持。（記者邱奕統攝）

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