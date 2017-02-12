馬批黨產會：台灣已是民主國家 不需轉型正義
2017-02-12 18:27
前總統馬英九出席新同盟會春節團拜，在致詞時大談黨產議題，批黨產會違法違憲。（記者朱沛雄攝）
〔即時新聞／綜合報導〕退役將領許歷農成立的新同盟會今天舉行新春團拜，前總統馬英九也出席致詞，他特別談論黨產追討與轉型正義的問題，強調台灣已經是民主國家，還在搞這種東德、南非式的轉型正義，非常不正確，是不應該發生的時代錯誤。
綜合媒體報導，馬英九今天表示，中華民國是法治國家，所作所為要符合憲法規定，推動轉型正義大家都贊成，但不能用違憲的方法，不當黨產處理委員會成立3個月來追討國民黨黨產，國民黨向法院聲請停止執行處分，連續4次都獲得台北高等行政法院同意，顯示黨產會的存在不正當。
馬英九舉例，救國團的志清大樓日前被最高法院判決歸國家所有，代表司法機關可以處理相關爭議，不需要再去訂一個法，而且其中內容都有違憲之虞，例如有罪推定所有財產不當，這些都完全違背法治國原則。
馬英九強調，國際間的轉型正義如東西德、南非，有納粹、共產統治以及種族隔離政策必須要追究，而在台灣只有二二八事件與白色恐怖這兩件事適用轉型正義，對此政府已經分別立法，總統認錯、道歉、建碑、訂國定紀念日，就算還有黨產必須處理，也應該是循正常司法機關途徑。
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