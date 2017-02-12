談國民黨經費困難 洪秀柱：我好像丐幫幫主
國民黨主席洪秀柱出席高棉歸僑協會餐會致詞。（記者呂伊萱攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨主席洪秀柱今下午出席高棉歸僑餐會，致詞時提到國民黨黨務經費困難，不禁吐苦水說道，「我現在好像丐幫幫主一樣、到處要錢」。洪秀柱尋求僑胞的堅定支持，她說，國民黨「家業」不比從前，比錢更重要的是「找回人心」，國民黨才有再起的希望。
另外，黨主席選舉連署活動今開跑，洪秀柱受訪時也表示，未來查驗連署書時將不會採取「3%的技術性鬆綁」，一切回歸既有規範。
國民黨黨主席選舉白熱化，洪秀柱今與國民黨副主席郝龍斌及前副總統吳敦義同場出席新同盟會春節團拜後，轉赴高棉歸僑協會的春節團拜餐會。洪秀柱入場時受到僑胞熱烈歡迎，不斷有僑胞搶與洪秀柱合照，更有僑胞高聲為洪秀柱加油打氣。
洪秀柱在致詞時說，去年對國民黨來講實在是不好的一年，希望國民黨能夠掌握社會脈動、聰明爭氣一點、多改變一點，提升大家對國民黨的信心。洪並提到自己去年巡迴國父革命足跡，除緬懷革命艱辛外，最重要的是募款。她強調，國民黨遭到政府鋪天蓋地的追殺，陷入財務困境，因此她必須海內外奔波，效法國父籌措軍餉的精神，籌募款項。
洪秀柱說國民黨和以往「家大業大」不一樣了，她半開玩笑地說：「我現在好像丐幫幫主一樣、到處要錢」。洪秀柱同時強調，以前外面拼命講國民黨是全世界最有錢的政黨，但她反問「有錢有用嗎？」，國民黨仍然失去政權。因此她認為，比錢更重要的是「找回人心」，國民黨才有再起的希望。
另外，根據國民黨選舉辦法，黨主席參選資格為曾擔任中評委或中央委員的黨員，並需有3%具黨權的黨員連署支持，才能申請登記成為國民黨主席候選人。在已表態參選人的共識下，黨員連署活動今天已經起跑。黨中央原先打算「技術性鬆綁」，在連署書合格數達到3%時，即停止查驗；然而洪秀柱今受訪表示，因又有不同聲音認為查驗需從嚴，因此一切回歸原來規範，每位參選人之連署書需要全數輸入系統查驗，且重複連署者一概剔除。
至於郝龍斌希望能公布黨員電話，洪秀柱說，因保障個資歷來都不會公布電話，黨員名冊循例提供名字及住址；洪也說，她知道大家在意的是「有黨權的」黨員名冊，但因很多新入黨的都還在審核，目前正在整理中。而郝龍斌發下豪語表示2018若沒有拿下雙北市，他就請辭，洪秀柱認為郝有這樣的目標「非常好的負責任表現」，且從地方政權先拿回來，是全黨上下一致的目標。她也會在政見發表時提出正式目標。
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