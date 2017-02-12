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共軍三艦遠洋演訓 總統府：嚴密監控

針對南海艦隊進行遠洋訓練，黃重諺表示，國防部與國安團隊嚴密監控相關軍事動態。（資料照，記者蘇芳禾攝）

2017-02-12  17:07

〔即時新聞／綜合報導〕媒體昨報導，中國南海艦隊進行遠洋訓練，編隊將赴南海、東印度、西太平洋等海域。對此，總統府發言人黃重諺表示，國防部與國安團隊嚴密監控相關軍事動態，且全程、即時掌握最新情勢。

《解放軍報》昨指出，此次參與遠洋訓練的編隊，包括長沙號導彈驅逐艦（052D型）、海口號飛彈驅逐艦（052C型）與駱馬湖號綜合補給艦（903A型），10日已駛離三亞。報導指出，演習中將沿途帶動南海艦隊航空兵、西南沙守備兵力，在西太平洋演訓時，還將和東海、北海艦隊部分兵力進行對抗演練。

黃重諺表示，相關軍事動態，國防部與國安團隊皆嚴密監控，全程、即時掌握最新情勢，各項國防安全方面應部署、整備的部分，因應措施也都確實到位，可保國安無虞，要國人放心。

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  • 共軍長沙艦。（圖擷取自中國軍網）

    共軍長沙艦。（圖擷取自中國軍網）

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