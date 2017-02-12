| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
合歡山公路傍晚封閉 明早若路面結冰要裝雪鍊
 首頁 > 政治

投入高雄市長選戰？ 邱議瑩：審慎評估中

2017-02-12  15:45

〔即時新聞／綜合報導〕2018高雄市長選舉，目前民進黨已有劉世芳、趙天麟、管碧玲、陳其邁與林岱樺表態參選，外傳立委邱議瑩有意加入選戰。對此，邱議瑩今表示，審慎評估中。

《中央社》報導，邱議瑩今出席客家新春祈福活動時表示，長期致力於深耕高雄，至於是否參選，仍在「審慎評估」，但考量的因素，絕非外傳「怕被邊緣化」。

報導指出，立委若有意角逐明年高雄市長選舉，通常近日多會跟隨陳菊跑行程，搶曝光度、提升民眾識別度。另外，春節期間，邱議瑩也在市中心掛起大型賀年廣告看板，不禁讓人聯想到她可能想加入選戰。

針對可能仍有立委參選，現任高雄市長陳菊表示，不論任何人有意參選皆歡迎，這是好事，她也提到，民進黨有良好的參選機制，但距離黨內初選、大選仍過早。

廣告
  • 針對是否參選下屆高雄市長選舉，邱議瑩表示，審慎評估中。（資料照，記者廖振輝攝）

    針對是否參選下屆高雄市長選舉，邱議瑩表示，審慎評估中。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 民進黨 邱議瑩 陳菊 高雄市長
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：投入高雄市長選戰？ 邱議瑩：審慎評估中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.