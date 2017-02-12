投入高雄市長選戰？ 邱議瑩：審慎評估中

2017-02-12 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕2018高雄市長選舉，目前民進黨已有劉世芳、趙天麟、管碧玲、陳其邁與林岱樺表態參選，外傳立委邱議瑩有意加入選戰。對此，邱議瑩今表示，審慎評估中。

《中央社》報導，邱議瑩今出席客家新春祈福活動時表示，長期致力於深耕高雄，至於是否參選，仍在「審慎評估」，但考量的因素，絕非外傳「怕被邊緣化」。

報導指出，立委若有意角逐明年高雄市長選舉，通常近日多會跟隨陳菊跑行程，搶曝光度、提升民眾識別度。另外，春節期間，邱議瑩也在市中心掛起大型賀年廣告看板，不禁讓人聯想到她可能想加入選戰。

針對可能仍有立委參選，現任高雄市長陳菊表示，不論任何人有意參選皆歡迎，這是好事，她也提到，民進黨有良好的參選機制，但距離黨內初選、大選仍過早。