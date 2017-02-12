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法國有凱旋門 柯文哲：我們有北門

台北市長柯文哲出席典禮時表示，法國有凱旋門，台北有北門。（記者陳紜甄攝）

2017-02-12  14:48

〔記者陳紜甄／台北報導〕萬大線CQ840標及CQ850A標，今早在東園國小舉辦動工典禮。台北市長柯文哲出席典禮時表示，在我們上任之後，以北門為中心的西區門戶計畫已全面展開，預計在今年6月會完成。

柯文哲說，大家有去北門看的話，就會發現景觀有變，就好像法國的巴黎有個凱旋門 ，我們台灣台北有個北門。

柯文哲並表示，以北門為中心的「西區門戶計畫」預計今年6月完成，其餘工程包含台北圓環、大龍市場、環南市場都陸續展開；第一果菜市場及魚市場改建也要在今年底開工。另外，蘭州國宅與社子島也預計明年開工。

萬大線台北市段從中正紀念堂站向西沿南海路過和平西路後接西藏路左轉萬大路，華中橋前再向左穿越新店溪。分別在靠近羅斯福路一段的南海路下方設LG01站、林業試驗所與國語實小間的南海路下方設LG02，惠安街至中華路二段的西藏路下方設LG03、東園街至長泰街間的萬大路下方設LG04站。

今早捷運局為LG01站、LG03站、LG04站、LG03站與LG05站的隧道工程，即萬大線CQ840標及CQ850A標，舉辦動工典禮。捷運局表示，這兩標的動工，宣示捷運萬大線台北市段工程全線啟動。

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