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合歡山公路傍晚封閉 明早若路面結冰要裝雪鍊
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曾批萬大線多次動工 柯文哲：這次不一樣

萬大線CQ840標及CQ850A標，今早在東園國小舉辦動工典禮。（記者陳紜甄攝）

2017-02-12  14:42

〔記者陳紜甄、鍾泓良／台北報導〕萬大線又舉辦動土儀式了！萬大線CQ840標及CQ850A標，今早在東園國小舉辦動工典禮。萬大線首次動工是在2011年，第2次是2014年，新北市長朱立倫及前台北市長郝龍斌任內曾多次批評萬大線「假動工」；就連台北市長柯文哲2015年，參加第3次動土典禮時曾酸，「多次動工有需要嗎？」不過，柯今天一改之前態度表示，今天的工程是台北市內萬大線最大工程，捷運局才拜託他出席。

捷運萬大線分兩期施作，第一期路線採用地下興建，長9.5公里，包含台北市段3.8公里、新北市段5.7公里，共設置9座車站和1座機廠；第二期工程路線長13.3公里，全在新北市，設13座車站，包含地下2座、高架11座。

萬大線台北市段從中正紀念堂站向西沿南海路過和平西路後接西藏路左轉萬大路，華中橋前再向左穿越新店溪。LG01站靠近羅斯福路一段的南海路；LG02站位在林業試驗所與國語實小間的南海路；LG03站在惠安街至中華路二段的西藏路；LG04站則在東園街至長泰街間的萬大路。

今早捷運局為萬大線CQ840標及CQ850A標，即LG01站、LG03站、LG04站、LG03站與LG05站的隧道工程，舉辦動工典禮，預計114年完工。

柯文哲表示，萬大線工程共800多億元，而今天動工是台北市境內最大的標案，因此意義不同，但他想以後捷運局應該不會再隨便叫他去動土了。

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