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新軍事戰略調整 今年漢光演習只兵推不實兵

2017-02-12  13:44

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統預計三、四月間，依法向立法院提出四年期國防總檢討，國防部也要向立院提出新的軍事戰略報告，據軍方官員今天指出，由於軍事戰略調整，需要時間來驗證，因此今年的漢光演習，將會只做兵棋推演，不做實兵操演。

軍方官員說，國軍軍事戰略調整，要將國軍的戰略指導原則從過去的「防衛固守、有效嚇阻」改為「建立有效嚇阻與防衛的能量」，其中並強調「多重嚇阻」的防衛能量。

國防部將領透露，今年「漢光33號」演習將僅進行兵棋推演，實兵部分改在2018年進行，這也是我國軍首次因應戰略變更，延後漢光演習的實兵驗證。

蔡總統上任後，曾公開指出要求國防部在今年1月完成一套「確認方向、改變文化的軍事戰略」。總統府預定在下月20日公布「四年期國防總檢討（QDR）」，也將成為未來國軍「十年建軍構想」及「五年兵力整建計畫」策訂準則的依據。

將領透露，國軍各級部隊將依據新的軍事戰略進行戰術戰法的精進與改變，因此今年將僅在5月進行漢光演習的兵棋推演，以了解各部隊的戰力。

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  • 新軍事戰略調整，今年漢光演習只兵推不實兵。圖為陸軍裝甲快速反應部隊，對模擬來襲敵軍進行反制演練。（資料照，記者羅添斌攝）

    新軍事戰略調整，今年漢光演習只兵推不實兵。圖為陸軍裝甲快速反應部隊，對模擬來襲敵軍進行反制演練。（資料照，記者羅添斌攝）

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