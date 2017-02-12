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徐巧芯任郝辦發言人 柱柱姐悔嘆被捷足先登

國民黨副主席郝龍斌辦公室今上午宣布，郝辦發言人由馬辦發言人徐巧芯兼任。對此，黨主席洪秀柱懊悔表示，被郝龍斌捷足先登了。（記者朱沛雄攝）

2017-02-12  14:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌辦公室今上午宣布，郝辦發言人由馬辦發言人徐巧芯兼任。對此，黨主席洪秀柱懊悔表示，被郝龍斌捷足先登了。

洪秀柱今出席「新同盟會」春酒時，被問到徐巧芯兼任郝辦發言人一事，她開玩笑說，徐巧芯非常優秀，被郝龍斌捷足先登，「我有點後悔，如果我早點提，搞不好馬總統也會把徐巧芯讓給我」。

針對徐巧芯同時兼任馬、郝辦公室發言人，引發外界揣測有「挺郝」意涵，洪秀柱表示，無須因單一動作就有諸如此類的聯想。

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  • 郝龍斌辦公室今宣布，郝辦發言人由徐巧芯兼任。（資料照，記者簡榮豐攝）

    郝龍斌辦公室今宣布，郝辦發言人由徐巧芯兼任。（資料照，記者簡榮豐攝）

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