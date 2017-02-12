徐巧芯兼任郝辦發言人 馬辦：馬無特定支持人選

2017-02-12 13:10

〔記者林良昇／台北報導〕馬英九辦公室發言人徐巧芯兼任郝龍斌競選辦公室發言人，馬辦證實此事，並指出，至黨主席選舉結束為止，徐的兼職不影響原職，仍為馬辦發言人，負責對外發言與溝通聯繫；馬辦也強調，馬在國民黨主席選舉沒有特定支持人選。

馬英九辦公室今日證實，徐巧芯將兼任國民黨副主席郝龍斌競選辦公室發言人，至黨主席選舉結束為止。此兼職不影響原職，徐仍為馬辦發言人，負責馬辦對外發言與溝通聯繫。

馬辦表示，徐巧芯為國民黨內優秀的青年才俊，深獲黨內同志及社會肯定；擔任馬辦發言人期間，表現也相當稱職。日前郝龍斌尋覓選舉辦公室發言人選時，向馬徵詢，希望能邀請徐兼任發言人。

馬辦指出，徐巧芯與郝龍斌認識已久，素有淵源，馬樂見黨內優秀人才有更多磨練機會，因此同意借將，讓徐兼任郝龍斌競選辦公室發言人，至黨主席競選結束為止。

馬辦強調，馬此次對國民黨主席選舉沒有特定支持人選，希望各個競選人能以黨的大我為重，放下小我盤算，要有無私的心，才能帶領國民黨贏回人民的心。