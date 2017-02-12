郝吳柱同場搶票 馬英九快閃沒見任何人
新同盟會今舉辦春節團拜聯誼活動，前總統馬英九、黨主席選舉3位參選人都出席尋求支持，馬英九抵達後致完詞隨即離開，並未與任何參選人有機會同台。（記者朱沛雄攝）
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉白熱化，被視為立場深藍的新同盟會今舉辦春節團拜聯誼活動，前總統馬英九、黨主席選舉3位參選人：國民黨副主席郝龍斌、國民黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義依序抵達現場爭取支持，對於馬辦發言人徐巧芯兼任郝龍斌競選辦公室發言人，被揣測為馬在黨主席選舉挺郝，洪秀柱受訪時表示，她有點後悔，如果她早點提，馬應該也會把徐讓給她。
新同盟會春節團拜活動藍營大頭齊聚，馬英九、郝龍斌、洪秀柱、吳敦義依序到場致意，前行政院長郝柏村、退將許歷農等人也都在場，馬英就在致詞時談到，他對黨主席選舉也很關心，但更關心中華民國自由民主法治，大談黨產議題，批黨產會違法違憲。
這場聚會政治性十足，馬英九抵達後致完詞隨即離開，並未與任何參選人有機會同台，郝龍斌第二個抵達，致詞完後在台下拉票，也與洪秀柱在握手致意，吳敦義第三個抵達，進場時洪秀柱正在台上致詞，吳則在會場後方與與會者合影，洪致詞結束後也到台下與吳握手合影，顯得一團和氣。
郝龍斌在馬英九離開後抵達，並在致詞時積極拉票，更具體承諾，他若當選黨主席，2018地方首長選舉若沒拿下台北市、保住新北市，他就辭職黨主席。
洪秀柱隨後抵達現場，針對郝龍斌提議的黨主席選舉民調問題，洪受訪時重申，納入民調很好，但今年黨主席選舉不可能，因為相關辦法要經全代會通過，不可能臨時再更改，畢竟也有人有不同意見。
對於徐巧芯兼任郝龍斌競選辦公室發言人，是否能視為馬英九支持郝龍斌？洪秀柱笑著回答：「不會啦」，「為什麼一個動作就要有這些想法？」，稱是郝捷足先登，強調徐是很好的年輕發言人，她當初沒想到，不然她會先跟馬提出要求，如果她早點提馬也會把徐讓給她，「我有點後悔」。
吳敦義受訪時則說，國民黨主席選舉是封閉性選舉，若真的要民調，可以依照黨員名冊，若要排綠，有心灌票的綠會說他是藍的，「就混成一團了」，這樣很不保險。
對於徐巧芯加入郝陣營，吳敦義表示，跟隨過馬英九的人很多，他自己就在馬當黨主席時擔任秘書長、副總統，強調他用的人很多都是馬的前部屬，「這都很自然」，以馬的高度，會站在超然的立場，不會隨意表態。
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新同盟會春節團拜暨聯誼餐會，前總統馬英九，前副總統吳敦義，國民黨主席洪秀柱，副主席郝龍斌出席致詞，洪秀柱與吳敦義握手寒暄。（記者朱沛雄攝）
新同盟會春節團拜暨聯誼餐會，前總統馬英九，前副總統吳敦義，國民黨主席洪秀柱，副主席郝龍斌出席致詞，參選黨主席的洪秀柱也與郝龍斌短暫握手寒暄。（記者朱沛雄攝）
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