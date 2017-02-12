被點名美女刺客 徐巧芯大笑：我很美嗎？

2017-02-12 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌競選辦公室今天發布人事消息，延攬馬英九辦公室發言人徐巧芯兼任發言人。徐巧芯同時被媒體點名，將是國民黨2018年地方選舉的「美女刺客」之一。對此，徐巧芯本人今天對媒體做出回應。

根據《蘋果日報》報導，針對出任郝辦發言人及被點名是「美女刺客」，徐巧芯第一時間的反應是大笑反問，「我這樣很美嗎？」她沒有明確表態是否選議員，只說可以在這樣的過程中獲得一些歷練，能參與國民黨未來的相關政策研討，對年輕人來說都是很寶貴的經驗。

徐巧芯還說，此屆國民黨主席有這麼多人參選，對國民黨來說真的是好事，顯示黨員及候選人都具備民主素養與理性，可以在競選過程中讓選民了解到國民黨往好的方向改變，她對所有的候選人與黨員都有信心。