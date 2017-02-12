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宜蘭豪華農舍房屋稅加價 吳澤成宣布將取消

宜蘭代理縣長吳澤成今天宣布，今年五月課徵房屋稅將取消加價。（記者簡惠茹攝）

2017-02-12  12:47

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣政府去年以「為符合社會正義、稅賦公平，遏止農地種農舍而未合法農用」為由，將未作農業使用的房屋稅加價。宜蘭代理縣長吳澤成今天宣布，今年五月課徵房屋稅將取消加價，「將執行上的偏差導正過來」。

去年宜蘭縣政府考量宜蘭縣是全國農舍濫建最嚴重區域，為遏止農地種農舍而未合法農用，因此對房屋稅加重課稅，最高加至3倍。

吳澤成說，當時房屋稅加價是加上設施違規，但是房屋稅課徵不應該涉及土地違規，課徵額度應該就房屋構造、折舊、地段率來考量，其他違規事項沒有在法令範圍，當時召開不動產評價委員會時，把土地違規列為房屋稅加倍的依據，後來產生不公平的現象，因為這屬於地方權責，所以可以重開評價會來評定，準備將房屋稅回歸正常規定。

吳澤成說，土地違規就加重房屋稅有點懲罰性質，經過檢討這樣不是很合理，土地歸土地，房屋歸房屋，房屋不管是違章或合法建築，用什麼構造就用什麼單價課稅，有建游泳池、庭園景觀，就應該加上構造建築費用課稅，才符合房屋稅課徵精神，而不是因為違規去加重，這樣有點不符合課徵精神。

「林聰賢任期就已經在檢討，將執行上的偏差導正過來。」吳澤成說，去年檢討地價稅時，就已經連同房屋稅一起檢討，不是他擔任代理縣長後才去改變，而是林聰賢縣長任期就在討論，剛好現在有一個結果，會盡快召開不動產評價委員會，做為下一期課徵依據。

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