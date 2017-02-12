找徐巧芯出任發言人 郝龍斌直言她「很美」

2017-02-12 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌競選辦公室今天發布人事消息，延攬馬英九辦公室發言人徐巧芯兼任發言人。郝龍斌今天進一步說明表示，他希望所有黨主席參選人都大膽啟用年輕人，徐巧芯很美，但他希望大家更要看到她的才華、能力。

根據《蘋果日報》報導，郝龍斌今天出席南港區慶生會暨新春團拜，針對徐巧芯任發言人一事指出，他與徐巧芯很早就熟識，而且長期以來都有良好互動，所以特別邀請她來當發言人。

郝龍斌強調，找徐巧芯除了因為她是優秀年輕黨員，更因為他希望這次主席選舉能夠是年輕人的舞台，讓大家看到國民黨轉型有希望，讓大家耳目一新，鼓勵年輕黨員投入未來的2018年地方選舉。