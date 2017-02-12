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酸藍有鬥爭無競爭 「她」評：轉骨落後民進黨34年

2017-02-12  12:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席之爭競爭激烈，繼「賢瑜郝吳柱」後，前立委潘維剛也有意參選，另有人力拱前台中市長胡志強出馬角逐，遭酸是「賢瑜剛強郝吳柱」。對此，管碧玲說，網友的極致揶揄，「實在是因為看不到『台灣優先、改革優先』的路線之爭，太失望之故吧？」

管碧玲表示，民進黨也曾經歷議會與群眾路線之爭，但最終仍走出台灣民主化與民進黨執政之路，相較之下，「國民黨一群領導菁英，還是泡在同一個醬缸裏面，只有鬥爭沒有競爭」，她指出，1983年的「批康」、「雞兔同籠」之爭，雖是刀刀見骨，但背後卻是路線的討論與實踐，逐漸啟蒙一股社會力量，最後匯流成河。

管碧玲感嘆，至今34年過去了，但「國民黨還沒踏上這條『轉骨』的成長之路，可以說落後民進黨34年」，國民黨若放著、不去爭論「中國國民黨v.s.台灣國民黨」「資本主義政黨v.s.非營利政黨」「威權政黨v.s.民主政黨」這些重要路線的抉擇，「這七個人註定無法讓國民黨鹹魚翻身，真的是好無助！」

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  • 管碧玲批國民黨轉骨之路落後民進黨34年。（資料照，記者黃耀徵攝）

    管碧玲批國民黨轉骨之路落後民進黨34年。（資料照，記者黃耀徵攝）

  • 管碧玲在臉書指出，國民黨只有鬥爭沒有競爭。（圖擷取自「管碧玲 （kuanbiling）」臉書粉專）

    管碧玲在臉書指出，國民黨只有鬥爭沒有競爭。（圖擷取自「管碧玲 （kuanbiling）」臉書粉專）

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