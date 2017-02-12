花媽：高雄有超過2萬名學童在學客家話

今年客家新春祈福，配合減香減碳政策，陳菊等人用雙手合掌「心香」祝禱。（記者葛祐豪攝）

2017-02-12 11:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市上午舉行客家新春祈福團拜，市長陳菊強調，高雄是閩客共治的城市，市府有多位局處首長是客家子弟，高雄現在更有超過2萬名學童在學習客家話，顯示市府落實客家母語與文化保存。

高雄市客家新春祈福團拜，今天上午在新客家文化園區文物館舉行，市長陳菊引領近百位客家鄉親，遵循古禮祭拜，祈求新的一年高雄平安順遂。

陳菊指出，近年來，市府陸續於客庄興辦多項大型工程，包括建置美濃文創中心與美濃圖書館、整建美濃福安菸葉輔導站，及三民區客家信仰中心義民廟的廣場綠美化，歷史建築「美濃舊橋」也即將完成修復。

陳菊說，在完備硬體建設之餘，市府也從去年起開始辦理「留駐美濃人才培力計畫」，獎助創業青年每名50萬元，進駐美濃展店營運，期盼引進文創軟實力，帶動客庄觀光旅遊產業與地方發展。

今年客家新春祈福，配合市府減香減碳政策，用雙手合掌「心香」祝禱，循傳統客家「三獻禮」祭拜儀式，以客語誦讀祭文，搭配客家八音演奏，典禮環保、隆重。