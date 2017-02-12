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國民黨主席選舉 學者勸進這清涼女星轉跑道參選

女星劉樂妍。（翻攝自劉樂妍臉書）

2017-02-12  11:39

〔即時新聞／綜合報導〕過去女團「女F4」團長劉樂妍政治言論惹議，師大政研所教授范世平直評「劉樂妍應該去選國民黨主席」，至少可以獲得黃復興老杯杯及中共的支持，幹掉洪秀柱及郝龍斌。

女星劉樂妍近來言論引發諸多爭議，范世平在臉書上分析她的星途及政治前途指出，她「外型並不突出，演技也一般，靠的就是兩大法寶，一是傲人上圍，另一是反獨促統」；但在中國演藝界可能沒什麼機會，不過，可以考慮轉換跑道，投身政界，參選國民黨主席。

范世平還分析競爭優勢，指她很會製造話題，符合政治人條件，跟其他參選人相比，可以成為最年輕的候選人，「黃復興的老杯杯一定投她這位『美少女』」，幹掉洪秀柱，且老共支持人選會從洪秀柱、郝龍斌身上移轉到她身上，更重要的是，國民黨「這場選戰不再沈悶而充滿權謀，反而多了趣味」。

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  • 師大教授范世平。（圖擷取自范世平臉書）

    師大教授范世平。（圖擷取自范世平臉書）

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