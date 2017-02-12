醫界憂無法參與WHA 外交部：全力爭取
〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）將在今年五月召開。媒體報導，我國醫界普遍認為今年赴會無望。外交部今表示，世衛組織（WHO）往年例行於三月間寄發邀請函，我國全力爭取友邦及理念相近國家的支持，盼望能再度受邀出席WHA。
我國自2009年以來，以「中華台北（Chinese Taipei）」為名的觀察員身分出席WHA，去年WHA會期正值新舊政府交接之際，前衛福部長林奏延直至五月才收到邀請函，雖邀請函中有「一中原則」等內容，最後仍在爭議中率團出席。
外交部表示，今年WHA會議預計將在5月22日至31日召開，WHO秘書處往年例在三月間，陸續寄發WHA邀請函。前台聯立委、台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，我國醫界擔憂今年可能無法如期出席WHA，「已是圈內普遍看法」，自去年WHO在邀請函中加註「一中原則」即可見中國打壓的端倪。
林世嘉說，過去李登輝及陳水扁主政時代，雖然台灣在國際也遭打壓，但政府努力做國際遊說、透過國際媒體發聲，我國在衛生議題上能見度很高，使當時的國際社會認為，台灣不能成為會員國是不公不義的事情。林世嘉表示，如今台灣雖遭打壓，但不能連國際能見度也沒有，政府應朝這方面努力。
外交部表示，今年我國仍將全力爭取友邦及理念相近國家支持，盼能再度受邀出席世界衛生大會，並持續以務實、有意義的方式參與，對國際社會做出貢獻。
去年支持我國有意義參與世界衛生組織的國家，包括美國透過國務院發表的「強烈支持」；英、法、德、歐盟駐台代表樂見台灣以觀察員身分參與；索羅門群島、布吉納法索、宏都拉斯、巴拉圭等友邦，均在大會中肯定台灣醫療貢獻；會議期間我代表團並與美、日、歐盟等國家及重要國際組織辦理 59 場雙邊會談，是歷來會談次數最多的一次。
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