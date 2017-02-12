蘇煥智表態選北市長 柯P這樣說…

2017-02-12 10:35

〔記者鍾泓良／台北報導〕前台南縣長蘇煥智昨天宣布可能會選台北市長，台北市長柯文哲今天上午參加「2017台北渣打馬拉松」時，媒體詢問柯，台南市長賴清德跟蘇煥智誰來北市競選比較有威脅性。柯文哲態度閃避，表示今天是禮拜天，「問一個比較輕鬆的問題好不好？」而對於台北燈節的成功是否會提升連任機會，柯文哲也僅說「你是哪一台？」拒絕回應問題。

蘇煥智有意參選下屆直轄市長，昨天表態決定參加下屆台北市長選舉，蘇煥智說：「老百姓比政黨重要」，留下不參加民進黨內市長初選，以無黨籍參選台北市長的想像空間。

蘇煥智說，台南縣、市合併升格為直轄市，結果原縣區被邊緣化，因此有必要推動直轄市新區自治運動，在台南市參選，即使選上市長，也沒人聽你講，要選就要選個最具戰略位置的，讓人看見你要推動的民主政策。