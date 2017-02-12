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總統府資政宋楚瑜 赴梅山玉虛宮參拜

2017-02-12  10:23

〔記者蔡宗勳／梅山報導〕親民黨主席、總統府資政宋楚瑜今天上午出席嘉義縣議員陳保仁告別式後，轉赴梅山鄉玉虛宮參拜，受到香客們的熱烈歡迎，顯示「宋省長」魅力依舊。

宋楚瑜抵達玉虛宮時，剛好有進香團參拜後要離去，信徒看到宋楚瑜，紛紛歡呼「省長好」，看到香客熱情的打招呼，宋楚瑜樂得笑逐顏開，逐一握手致意。

宋楚瑜並問候在廟旁擺地攤的老婦，詢問香蕉、生薑等行情，並提醒天氣很冷，要注意做好保暖，親民作風，老婦直呼「足感心」。

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  • 總統府資政宋楚瑜到梅山玉虛宮參拜。（記者蔡宗勳攝）

    總統府資政宋楚瑜到梅山玉虛宮參拜。（記者蔡宗勳攝）

  • 總統府資政宋楚瑜和梅山玉虛宮香客握手致意。（記者蔡宗勳攝）

    總統府資政宋楚瑜和梅山玉虛宮香客握手致意。（記者蔡宗勳攝）

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